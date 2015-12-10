مقتل عراقى وإصابة 9 آخرين فى انفجارين فى بغداد

قتل مدنى عراقى وأصيب 9 آخرون فى انفجارين فى حادثين منفصلين الخميس، فى بغداد بالعراق.وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة مزروعة قرب سوق تجارية فى منطقة التاجى شمالى بغداد انفجرت وقتلت مدنيا وأصابت أربعة آخرين بجراح.

وأضاف أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت فى شارع 60 بمنطقة الدورة جنوبى بغداد ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح، مشيرا إلى أن سيارات الاسعاف نقلت المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وجثة القتيل لدائرة الطب العدلى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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