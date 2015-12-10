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اتصالات عراقية بمجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف تجاه تدخل تركيا

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اتصالات عراقية بمجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف تجاه تدخل تركيا اتصالات عراقية بمجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف تجاه تدخل تركيا

شرعت وزارة خارجية العراق فى إجراء اتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن إضافة إلى عدد من الدول الصديقة لدارسة اتخاذ موقف تجاه الانتهاك التركى للسيادة العراقية، وحشد الدعم الدولى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا الانتهاك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال- فى تصريح الخميس "إن العراق تقدم بطلب للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الانتهاك واتخاذ موقف عربى تجاهه".

يذكر أن العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار ودعتها إلى سحب قواتها التى دخلت معسكر تدريب بالموصل شمال غربى العراق يوم الخميس (3 ديسمبر) دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد، حيث تم نشر 150 جنديا كمدربين بقضاء بعشيقة على أطراف الموصل مع 25 دبابة فى معسكر "الزلكان"، الذى يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفى، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات "حشد نينوى" محمود السورجى إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى "الزلكان".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت (5 ديسمبر) السفير التركى لدى العراق فاروق قايماقجى وسلمته مذكرة احتجاج على دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضى العراقية دون إذن من الحكومة الاتحادية، وطالبت تركيا بسحب مقاتليها، مؤكدة أنها ستتابع تحركها باتجاه المجتمع الدولى لإيقاف انتهاك سيادة العراق وعدم احترام أنقره لحدوده.
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مصر 365

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