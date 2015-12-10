ضبط 4 قطع سلاح وطلقات نارية بحوزة عاطل بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، القبض على عاطل بحوزته 4 قطع سلاح متنوعة وكميات مختلفة من الذخيرة، خلال حملة أمنية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من الرائد عبد المجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبو تيج، يفيد بضبط "ع.ر.ف"، 41 سنة، عامل، ومقيم قرية دوينة دائرة مركز أبو تيج- وبحوزته بندقية آلية، وبندقيتى خرطوش الأولى تركى الصنع، والثانية محلية الصنع، وطبنجة ماركة لاما مطموسة الأرقام، و(34) طلقة مختلفة الأعيرة وخزينتين.

>تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.