بدء جلسة محاكمة "المستريح" لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، والمتهم بالإستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات إستثمارية.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات، أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.