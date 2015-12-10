ضبط 370 قرصا مخدرا وأسلحة بيضاء بحوزة 4 عاطلين بشبرا الخيمة

شن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على عدد من البؤر الإجرامية التى اعتاد تجار المخدرات والعاطلون التردد عليها، وأسفرت الحملة عن ضبط 370 قرصًا مخدرًا وأسلحة بيضاء بحوزة 4 عاطلين، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا بالواقعة.

وتمكن الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث شبرا الخيمة، والنقيب مصطفى هاشم، معاون المباحث، وعدد من ضباط المباحث بقسم أول شبرا الخيمة، من ضبط كل من "عبد الله.ص.ع"، 17 سنة، عاطل، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 90 قرصًا مخدرًا، و120 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض مطواة، و"محمد.ح.ا"، 48 سنة، عاطل، ومقيم حوض العمدة دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى 80 قرصًا مخدرًا، و135 جنيهًا، وهاتف محمول.

كما تم ضبط "حسام.ا.ا"، 33 سنة، عاطل، ومقيم المطرية القاهرة، وبحوزته 110 أقراص مخدرة، و80 جنيهًا، وهاتف محمول، و"عبد الله.ص.ع"، 17 سنة، عاطل، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 90 قرصًا مخدرًا، و120 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائهم والأسلحة لحماية تجارتهم، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.