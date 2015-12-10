مباحث الآداب تشن حملة على الملاهى الليلة والمنشآت السياحية وتضبط 207 قضايا

شنت مباحث الآداب بشرطة السياحة، بالاشتراك مع مباحث الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الملاهى الليلية والبارات والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة، تمكنت خلالها من ضبط 207 قضايا متنوعة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال 48 ساعة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة، واللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وبرئاسة كل من اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة، والعميد شريف التلوانى مدير آداب الإسكندرية.

وكشفت الحملة التى قادها العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، وبالاشتراك مع العقيد حسام رشاد والعقيد فتح الله البرقوقى عن وجود مخالفات مخلة بالآداب داخل بعض المنشآت السياحية والفنادق.

وأسفرت الحملة التى ضمت المقدم أحمد خطاب والمقدم مدحت مهنى والرائد أحمد نجم، عن ضبط 207 قضايا شملت 10 قضايا إدارة منشآت وباند بدون ترخيص و7 تقديم خمور بدون ترخيص و12 مدير منشأة بدون ترخيص، و30 مخالفة للعاملين بدون شهادة صحية، فضلا عن تحرير 4 قضايا فى مجال فض الأختام، وضبط 20 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وقضية اتجار فى المخدرات داخل ملهى ليلى و12 قضية تشغيل فتيات بدون ترخيص وتنفيذ 32 حكم صادر ضد أشخاص وقضية سلاح أبيض بحوزة مسجل داخل إحدى المنشآت.

وبالعرض على العميد يحيى مرزوق وكيل الإدارة، كلف بتحرير محاضر بتلك الوقائع، وتم إحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.

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