5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل بويات فى أوسيم دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بمحل بويات أسفل إحدى العقارات بشارع المطرية بمنطقة بشتيل دائرة قسم أوسيم دون معرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران بإحدى العقارات بأوسيم.

وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب عطيه نصر وأحمد السعدنى ضباط الإطفاء، وبصحبتهم 5 سيارات، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وبذل رجال الإطفاء مجهود كبير بسبب كميات من مواد "الثنر" سريعة الإشتعال وتشوينات أخرى بالمحل، وتم منع خطر امتداد الحريق للعقارات المجاورة لها، وتم إخماد الحريق بدون إصابات.