رفع جلسة محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لإصدار القرار

رفعت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، لإصدار القرار.

وشهدت جلسة اليوم حضور عدد كبير من المدعين بالحق المدنى، كما حضر محامى النقابة للدفاع عن المستريح.

يذكر أن الجلسة الماضية قد رفعت بسبب تغيب محامى دفاع "المستريح" بسبب حالته الصحية وإجرائه عملية قلب مفتوح بإحدى المستشفيات.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

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