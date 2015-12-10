أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم…عرض «بلال» أول فيلم رسوم عربى طويل بمهرجان «دبى» السينمائى

Google+ Print
اليوم…عرض «بلال» أول فيلم رسوم عربى طويل بمهرجان «دبى» السينمائى اليوم…عرض «بلال» أول فيلم رسوم عربى طويل بمهرجان «دبى» السينمائى

تشهد فعاليات الدورة12 لمهرجان دبى السينمائى اليوم الخميس عرض فيلم الرسوم المتحركه “بلال”،الذى يعد أول عمل سينمائى  راوئى عربى وسعودى يقدم بالتقنية ثلاثية الأبعاد ايضا.

الفيلم المقرر طرحه تجاريا  فى 2016،يتناول سيرة حياة سيدنا “بلال بن رباح” أول مؤذن فى الإسلام.،ووصفه مخرجه السعودى أيمن جمال ،خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم صباح اليوم الخميس فى دبى،بأنه نقلة مهمة في تاريخ السينما العربية وخاصةً أفلام الرسوم المتحركة ضخمة الميزانية.

ويقوم بالأداء الصوتى لشخصية “بلال” النجم البريطانى من أصل نيجيرى” أدويل أكينوى أجباجى” والذى كان بدأ مشواره الفنى كموديل ، ومن أبرز الأعمال التى شارك بها فيلم ” The Mummy Returns” و”كونغو” وأيضا المسلسل الشهير Game of Thrones “لعبة العروش”، فيما يقوم بالأداء الصوتى لـ “بلال” فى مرحلة المراهقة الممثل “جاكوب لاتيمور”، وفى مرحلة الطفولة أندرى روبنسون.

والفيلم من إخراج الباكستانى خوارم ألافى وأيمن جمال، وتجسد دور والدته “حمامة” النجمة سينثيا “كاى ماك ويليامز” ،والتى تقوم أيضا بالأداء الصوتى لشقيقته “غفيرة”، فيما تقوم بالأداء الصوتى للشخصية نفسها فى مرحلة المراهقة ممثلة ديزنى  ”تشينا آن”، ويقوم الممثل والمنتج البريطانى” ايان ماكشين” بدور “أمية القرشى” الذى كان يمتلكه وعذبه بعد إعلان إسلامه.

وتم وضع الموسيقى التصويرية لفيلم “بلال” فى Abbey Road studios، الذى تم أيضا وضع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام عالمية ، ومنها “مملكة الخواتم” و”ستيف جوبز” و”حرب النجوم” و”جرافيتى” و”12 عاما من العبودية” وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا