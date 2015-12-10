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.السيسى لـ«رئيس برلمان اليونان»:أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت

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.السيسى لـ«رئيس برلمان اليونان»:أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت .السيسى لـ«رئيس برلمان اليونان»:أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت

الرئيس عبدالفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زيارته للبرلمان اليونانى تعكس تقدير للشعب اليونانى لان البرلمان هو بيت الشعب ، قائلا :” مصر تقريبا أنهت الانتخابات البرلمانية وخلال الشهر الحالى ستنعقد أولى جلساته “.

وتابع: “بهذا نكون أنهينا خارطة الطريق وكل مؤسسات الدولة استكملت وسيكون لنا الفرصة العظيمة لتبادل الزيارات والعمل مع اليونان “.

وأضاف السيسى فى لقاء مع رئيس البرلمان اليونانى ، منذ قليل ، أن مصر واليونان كانتا دائما من أولى الحضارات العريقة التى ظهرت ، وأن العلاقات اليونانية المصرية كانت وستظل علاقات قوية ، وأنه وخلال المرحلة القادمة سيكون هناك فى مزيد من التعاون بين مصر واليونان.

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