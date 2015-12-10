6 علامات في قدميكم تخبركم عن صحتكم وعن ضغط الدم والغدة الدرقية والتهاب المفاصل وأمراض خطيرة أخرى.

عندما يصاب أي جزء من جسمنا بأي ضرر ولو بسيط يرسل الجسم علامات وإشارات عن الحالة الصحية كمؤشر علي سبيل المثال ولكن الكثير سوف يتساءل أي جزء من جسمنا يمكنني معرفة فيه حالتك الصحية وكيف أعرف عن أي أعراض مرض خطير قد أصاب به ؟ القدمان هما مؤشران جيدان للتعرف علي حالتك الصحية وإنذار مبكر لتنبيهك بتعرضك بإصابة بأمراض خطيرة.

لذلك سوف نقدم لكم أهم العلامات التي من الممكن أن تظهر في القدمين وماهي معانه

1-جروح في القدمين لا تشفى : ومعني هذا أنه من الممكن تعرضك لمرض السكر نتيجة لارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم وأيضا هذا المؤشر دليل علي إمكانية تعرض أعصاب القدمين علي ضمور في المستقبل مما يعني إمكانية أصابتك في المستقبل بتقرحات باطن القدمين.

2-أصابعك وقدميك خالية من الشعر:وهذا دليل علي سوء الحال الصحية للأوعية الدموية وهذا مؤشر علي تعرض الأوعية الدموية إلي الإصابة .

3-قدمين باردتين :إذا كانت قدميك طوال الوقت باردتان فهذا مؤشر علي خلل في وظائف الغدة الدرقية

4-انتفاخ في القدمين :فانتفاخ إبهام القدمين دليل علي الإصابة بمرض النقرس أيضا انتفاخ إبهام القدمين دليل علي إمكانية التعرض لالتهاب المفاصل .

5-جفاف جلد القدمين :فجاف القدمين هو دليل علي التعرض جلد القدمين إلي مرض فطري خطير جدا الذي من الممكن أن يتحول بعد ذلك إلي مرض أشد فتك علي هيئة بثور والتهابات شديدة.

6-أصابع القدمين صفراء وباردتان:هذا مؤشر قاطع علي تعرضك بمرض التهاب المفاصل ،السكري وضعف شديد في المناعة.

شبكةعيونالإخبارية

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