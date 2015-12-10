الديلى ميل: تناول ثمرة كمثرى يوميا يقلل فرص الإصابة بالسمنة بنسبة 35%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول ثمرة كمثرى يومياً يقلل من فرص الإصابة بالسمنة بنسبة 35%.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الكمثرى تعمل على خفض وزن الجسم، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمى.

وأوضح الباحثون أن الكمثرى هى "مصدر ممتاز" للألياف، بالإضافة إلى كونها مصدرا جيداً لفيتامين “C”، لافتين إلى أن ثمرة كمثرى متوسطة تحتوى على 24% من كمية الألياف اليومية و 100 سعر حرارى فقط.

وأشار الباحثون إلى أن الكمثرى خالية من الدهون والكولسترول والصوديوم، وتحتوى على 190 مجم من البوتاسيوم، كما أن لديها "نسب مرتفعة" من الألياف، وفيتامين "C"، والمغنيسيوم، والنحاس والبوتاسيوم.

ووفقاً لإرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الناس الذين يأكلون المزيد من الفاكهة كجزء من النظام الغذائى الصحى الشامل، هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وجاءت نتائج الدراسة فى مجلة التغذية وعلوم الأطعمة، كما نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى العاشر من شهر ديسمبر الجارى.

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