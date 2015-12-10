استشهاد خفير نظامى فى سطو مسلح على مكتب بريد ميت رهينة بالبدرشين

استشهد خفير نظامى، اليوم الخميس، فى واقعة اقتحام ملثمون مدججون بالأسلحة النارية، مكتب بريد بقرية ميت رهينة التابعة لدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة، بعد تهديد العاملين وفروا هاربين.

وأفاد مصدر أمنى، بأن المسلحين أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على الخفير عندما حاول التصدى لهم، وقتلوه، وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة، تحت قيادة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد رشدى همام مفتش القطاع، لضبط المتهمين باحدى الطرق الجبلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.