الإسكان :طرح الأراضى المتبقية من "بيت الوطن" للمواطنين بأسبقية الحجز

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح الأراضى المتبقية من أراضى مشروع بيت الوطن بعد إنتهاء مدة الأسبوع التى حددها مجلس الوزراء، للمصريين بالداخل فى قرعة الأراضى المميزة وذلك بنظام أسبقية الحجز وبأعلى مقدم يتم دفعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه امس على مد مدة الحجز لأراضى المرحلة الثالثة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج لمدة أسبوع، تنتهى فى 24/12/2015، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة سيغلق باب الحجز.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة طرحت ما يزيد على 7500 قطعة أرض مميزة بمدينة القاهرة الجديدة، فى المراحل الثلاث للمشروع، تلبية لمطالب المصريين بالخارج، ومن المقرر حاليا الاكتفاء بما تم طرحه، خاصة أن المعروض من الأراضى بهذه المدينة لبى طلبات الكثيرين، وعدم طرح أراض جديدة للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة، وبالتالى لو تبقى عدد من قطع الأراضى بهذه المرحلة بالقاهرة الجديدة، سيتم طرحها للمصريين بالداخل أيضاً.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن أعلنت عن فتح باب الحجز الإلكترونى لعدد 4789 قطعة أرض ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "بيت الوطن"، بـ8 مدن جديدة، وهى : 3303 قطع بمدينة القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و492 قطعة بـ6 أكتوبر، و152 قطعة بدمياط الجديدة، وقطعة أرض واحدة بالشيخ زايد، و518 قطعة بمدينة بدر، و203 قطع بأسيوط الجديدة، و50 قطعة بقنا الجديدة، و70 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.