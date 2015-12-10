أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. والمستقلون أول الحضور

Google+ Print
لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. والمستقلون أول الحضور لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. والمستقلون أول الحضور
فى ثالث أيام عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، بدأت لجان الاستقبال أعمالها فى تمام الساعة العاشرة، تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بيانات واستخراج كارنيهات العضوية.

وبدأ أعضاء مجلس النواب الفائزون فى المرحلة الثانية، فى التوافد على مقر مجلس النواب، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، فى مقدمتهم اللواء محمد عقل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والعقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة السنبلاون وتمى الأمديد محافظة الدقهلية، والعميد جمال محفوظ، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة قليوب.

ويبدأ النواب فى ملء استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال إجراءات استخراج كارنيه العضوية.

وخصصت الأمانة العامة، اليوم الخميس لاستقبال أعضاء محافظتى الدقهلية والقليوبية، ويوم السبت الموافق 12 ديسمبر يتم استقبال محافظات الشرقية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء.

كما خصصت الأمانة العامة الأحد المقبل 13 ديسمبر، لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزين فى المرحلة الثانية ممن لم يتمكنوا من الحضور فى مواعيدهم السابق ذكرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365