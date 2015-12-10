لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. والمستقلون أول الحضور

فى ثالث أيام عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، بدأت لجان الاستقبال أعمالها فى تمام الساعة العاشرة، تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بيانات واستخراج كارنيهات العضوية.

وبدأ أعضاء مجلس النواب الفائزون فى المرحلة الثانية، فى التوافد على مقر مجلس النواب، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، فى مقدمتهم اللواء محمد عقل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والعقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة السنبلاون وتمى الأمديد محافظة الدقهلية، والعميد جمال محفوظ، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة قليوب.

ويبدأ النواب فى ملء استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال إجراءات استخراج كارنيه العضوية.

وخصصت الأمانة العامة، اليوم الخميس لاستقبال أعضاء محافظتى الدقهلية والقليوبية، ويوم السبت الموافق 12 ديسمبر يتم استقبال محافظات الشرقية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء.

كما خصصت الأمانة العامة الأحد المقبل 13 ديسمبر، لاستخراج كارنيهات الأعضاء الفائزين فى المرحلة الثانية ممن لم يتمكنوا من الحضور فى مواعيدهم السابق ذكرها.