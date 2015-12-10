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إحالة أمين خزينة مجلس الشعب السابق للجنايات لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه

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إحالة أمين خزينة مجلس الشعب السابق للجنايات لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه إحالة أمين خزينة مجلس الشعب السابق للجنايات لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه
أحال أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمين خزينة مجلس الشعب السابق "محبوسا"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس 5 ملايين و600 ألف جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة عدم وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهاز رقابى آخر على أموال خزينة مجلس الشعب، والاكتفاء بالجهات الرقابية الإدارية داخل المجلس، وأن معظم المبالغ التى يتم صرفها تحدد برقم واحد فقط دون تفسير لنواحى الصرف.

وكان قد أنكر المتهم "محمد ح" أمين خزينة بمجلس الشعب السابق تهمة الاختلاس أمام نيابة الأموال العامة في جنوب القاهرة، وقال "محصلش إنى اخدت مليم واحد من الخزنة"، وأقر بوجود خطأ فى عملية جرد الخزينة.

كانت معلومات وردت للجهات المعنية بالدولة تفيد باختلاس أمين خزينة بمجلس الشعب السابق، ملايين من الجنيهات، فتم على الفور إعداد التحريات اللازمة حول الواقعة.

وقام العميد هشام لطفي رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، بالقبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، وذلك تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار المتهم لاستجوابه فى التهمة المنسوبة إليه، والتى أصدرت قرارها السابق.

- تجديد حبس أمين خزينة بمجلس الشعب السابق لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه
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