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السيسى لـ"رئيس برلمان اليونان": "أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت"

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السيسى لـ"رئيس برلمان اليونان": "أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت" السيسى لـ"رئيس برلمان اليونان": "أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن زيارتنا للبرلمان اليونانى تعكس تقدرينا للشعب اليونانى، لأن البرلمان هو بيت الشعب، مؤكدا أن أنهت الانتخابات البرلمانية، وستنعقد أولى جلساته خلال الشهر الحالى.

ووجه السيسى حديثه لرئيس البرلمان اليونانى، قائلا: "بهذا نكون أنهينا خارطة الطريق وكل مؤسسات الدولة استكملت، ما يتيح لنا الفرصة العظيمة لتبادل الزيارات والعمل مع اليونان".

وأكد السيسى فى لقاء مع رئيس البرلمان اليونانى، منذ قليل، أن مصر واليونان هما دائما من أولى الحضارات العريقة التى ظهرت وأن العلاقات اليونانية المصرية كانت وستظل علاقات قوية، مشيرا إلى زيادة التعاون بين مصر واليونان خلال المرحلة القادمة.
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