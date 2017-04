مجموعة واسعة لتزيين رموشك LASH SHOW من MAKE UP FOR EVER

يقول المثل أن نظرة واحدة يمكن أن تكون كافية لتقول كلّ شيء. فلابد من اللجوء لخبراء الجمال للإهتمام بأهم ملامح الوجه الأكثر تعبيراً. أطلقت علامة MAKE UP FOR EVER عام 2015، جيلا جديدا من الرموش الإصطناعية ضمن مجموعة واسعة ومتعدّدة الأشكال سهلة الإستعمال. الرموش الإصطناعية LASH SHOW الجديدة قد أتت لتغير عادات النساء وروتين تطبيق المكياج اليومي لتصبح من أهم أساسيات المكياج.

كماليات جمالية يومية جديدة

تشمل مجموعة الرموش الإصطناعية LASH SHOW المثالية من MAKE UP FOR EVER 50 شكلاً مختلفاً صُمّم يدوياً لحصولك على إطلالة من طبيعية إلى درامية تناسب جميع الأذواق وحسب المناسبة. إنها حقاً مجموعة مميزة من رموش إصطناعية أنيقة تساهم في تكثيف الرموش وإبراز سحر عيونك. مرّة أخرى تواكب MAKE UP FOR EVER آخر صيحات المكياج عبر تقديم مجموعة الرموش الإصطناعية LASH SHOW، من أهم كماليات النساء الجمالية اليومية التي تمنحك فرصة تصميم نظرة خاصة بك أنيقة وساحرة.

مجموعة ذات تأثير عالي

تقدّم MAKE UP FOR EVER مجموعتين واسعتين من الرموش الإصطناعية، الطبيعية والمبدعة، تتراوح بين طبيعية إلى أكثرها درامية. ما عليك سوا إختيار الشكل المطلوب حسب الإطلالة والمناسبة. تتألف هذه الرموش من شعيرات طبيعية 100% ذات جودة عالية، الأمر الذي يساهم في العديد من الميزات: خفيفة الوزن ما يجعلها مريحة، مرنة ما يساهم في تطبيق سهل حسب شكل العين، دقيقة لمكياج مثالي ومقاومة الشعيرات الطبيعية ونظافتها.

روتين جمالي جديد

الكثير من النساء يعتقدنا أن خبراء التجميل وحدهم يستخدمون الرموش الإصطناعية. لإثبات العكس، فقد صممت MAKE UP FOR EVER أداة جديدة، مطبّق الرموش مما يُسهّل عملية تطبيق وتثبيت الرموش.

كما أنّ وضع اللاصق أمر أساسي ومهم عند تطبيق الرموش الإصطناعية. لذا فقد إبتكرت MAKE UP FOR EVER لاصق على شكل محدّد العيون لتطبيق الكمية المطلوبة وبدقّة. تركيبة اللاصق آمنة جدّا على العيون مما سهّل عملية تطبيق الرموش أكثر.

يمكن تطبيق رموش MAKE UP FOR EVER الإصطناعية الجديدة بشكل يومي وبسهولة تامة ومريحة.