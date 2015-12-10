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للمحجبة السمراء: تميزي بالمكياج الطبيعي

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الخميس 10-12-2015 19:28

قد تميلين إلى إطلالة مبهرة رغبة بالتغيير والخروج عن الروتين ، لكنّ اختيار مكياج ناعم وطبيعي مع الحجاب، هو الخيار الأفضل في حال لست العروس أو مقربة جداً منها.
فالمكياج الطبيعي المعتمد على لمسات محترفة في إخفاء العيوب وإظهار الملامح الجمالية سيمنحك إطلالة مبهرة وجذابة، إذا كنت تمتلكين بشرة مميزة .

في هذا الموضوع، وقع اختيارنا على مكياج خاص بالبشرة السمراء الجذابة كتلك التي تملكها النجمة عبد الوهاب، ذات السحنة العربية الخالصة ، التي يليق بها المكياج الزهري الخفيف.

تحتاجين إلى:
أحمر شفاه غلوس زهري فاتح.
بلاش زهري فاتح
ظلال مشمشي فاتح .
ماسكرا سوداء وكحل أسود مميز .
وبالطبع، أساس للوجه مناسب لدرجة لون البشرة .

خطوات تطبيق المكياج:

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.
- ارسمي بالكحل الجاف حدود الرمش الأعلى .
- طبّقي ظلال العيون المشمشي على جفنك .
- ارسمي بالكحل الجاف الخطّ الرفيع على جفنك السفليّ.
- أعيدي ـ الآن ـ تطبيق ظلال العيون بشكل بسيط على الجفن السفلي للعين، على أن يكون على شكل خط مواز للكحل الأسود.
-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظرتك تبدو أجمل.
والآن، طبّقي أحمر الشفاه الزهري لإطلالة مميزة .

تابعي أيضاً:  

 

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سيدتي

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