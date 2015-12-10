نيابة شبرا الخيمة تحقق مع لاعب الأهلي السابق بتهمة حيازة أقراص مخدره

بدأ كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، التحقيقات مع لاعب الكرة السيد حمدى مهدى، بعد ضبطه وبحوزته أقراص مخدرة داخل سيارة سوداء اللون بدون لوحات معدنية وبدون رخصة قيادة. كان النقيب إبراهيم هانى ضابط الطرق والمنافذ ألقى القبض على اللاعب فى كمين شبرا المظلات أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، وعند سؤاله عن رخصة القيادة لم يجدها معه ورخصة السيارة باسم شخص آخر. وبالتفتيش عثر بحوزته على 6 أقراص ترامادول وقرص فياجرا أحمر اللون، وتم اقتياده إلى ديوان قسم أول شبرا الخيمة، وتم تحرير له محضر بالواقعة يحمل رقم 8461 إدارى لسنة 2015، وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول بنيابات جنوب القليوبية.