الإحتلال الإسرائيلى ينسحب من وسط مدينة طولكرم ويفرض حصارا على مداخلها

>انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلى من وسط مدينة طولكرم بعد احتلالها فجر اليوم/الخميس/ وفرضت حصارا محكما على المدينة وأغلقت جميع مداخلها وضواحيها بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.

وكشف عدن البليدى من سكان مدينة طولكرم أن الاحتلال أغلق مدينة طولكرم وضواحيها بشكل كلى صباح اليوم مما جعل سكان المدينة يسلكون طرق بديلة صعبة للغاية، موضحا أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الواصل ما بين ضاحية أكتابا ومدينة طولكرم بالسواتر الترابية وكذلك المدخل الشرقى للمدينة قرب مخيم نور شمس .

وأشار إلى أنه فجر اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام المدينة بالجرافات وقوات معززة إضافية من الجيش الإسرائيلي، موضحا أن كل أفعال الاحتلال تأتى نتيجة للعملية الناجحة التى أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين أمس الأربعاء.

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