تزامنا مع الأعياد اليهودية .. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بفلسطين وسط دعوات منظمات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع الاحتفالات اليهودية والتى من المفترض أن تنتهى اليوم.

وتأتى هذه الدعوات لاقتحام الأقصى فى ظل عيد الأنوار المعروف ب( الحانوكاة) والذى يستمر حتى اليوم ينشر الاحتلال خلاله فى مدينة القدس أجهزة ضوئية تبث صورا ملونة على جدران وأسوار المدينة كما تنتشر بعض المجسمات المضيئة فى أزقتها.

يشار إلى أن ذلك يأتى ضمن مساعى الاحتلال المتواصلة لتهويد المدينة ونشر ثقافته فيها وطمس طابعها التاريخى العربى والإسلامى.

يذكر أن دعوات شبابية فى مدينة القدس خرجت تزامنا مع هذه الدعوات للتصدى للمستوطنين ومنعهم من اقتحامات المسجد الأقصى.

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