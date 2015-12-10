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«النيابة الإدارية»بالأقصر تحقق فى بلاغ بتحطيم تمثال بمعبد الكرنك

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«النيابة الإدارية»بالأقصر تحقق فى بلاغ بتحطيم تمثال بمعبد الكرنك «النيابة الإدارية»بالأقصر تحقق فى بلاغ بتحطيم تمثال بمعبد الكرنك

أرشيفية

عاينت النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر تمثالا أثريا علي خلفية بلاغ مقدم ضد مسئولي معابد الكرنك يتهمهم بفك التمثال وتحطم قاعدته الأثرية دون الرجوع للجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار.

كانت النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر قد تلقت بلاغا مفاده أن آثريون بمعبد الكرنك قاموا بفك تمثال للملك سيتي الثاني ما تسبب في تحطم قاعدته الأثرية بدلا من ترميمها والحفاظ عليها.

وأكد البلاغ ، أن عملية فك التمثال جرت دون الحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعملية الفك.

وأشار البلاغ إلى أن  فك التمثال حدث بدعوى إعادة تركيبه وبهدف التغطية على قيامهم بإعادة جمع تمثال آخر وتركيبه بطريقة خاطئة أدت لحدوث ميل وارتفاع به.

وقالت مصادر بمنطقة آثار العليا أن الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار طالب مدير عام منطقة الأقصر بتقرير تفصيلى حول واقعة تمثال سيتى الثانى فى معبد الكرنك لبحث الملابسات التى تم على إثرها تحقيق النيابة الإدارية.

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