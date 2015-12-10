ضبط صاحب مخبز لتهريبه الدقيق المدعم بأسيوط

تمكن ضباط مباحث تموين أسيوط بالتعاون مع مديرية التموين والصحة من القبض على صاحب مخبز لتصرفه فى ربع طن دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بضبط «ح.م»٤٨ سنة صاحب مخبز بلدي، مقيم بني محمد دائرة مركز أبنوب لتصرفه في ربع طن من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % معبأ داخل 6 أجولة دقيق زنة الواحد 50 كيلو جراما وبيعها بالسوق السوداء بغية التربح المادي غير المشروع منها، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.