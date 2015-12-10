موانئ السويس تستقبل 8500 طن بوتاجاز و383 راكبا و175 شاحنة

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 292 راكبا و74 سيارة و15 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و10 ركاب و40 سيارة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 82 شاحنة و78 راكبا و62 سيارة رسالة تصدير، والسفينة الحرية وعلى متنها 17 شاحنة و3 ركاب.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 786 راكبا و53 سيارة و21 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و10 ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 88 شاحنة و11 راكبا، والسفينة الحرية وعلى متنها 87 شاحنة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 688 راكبا و26 سيارة تصدير والسفينة بريدج وعلى متنها 4 براد و2 تريلا.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 537 راكبا و2 براد و2 باص جيت، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 51 راكبا، والسفينة بريدج وعلى متنها 14 براد و6 تريلا، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 139 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة، والعبارة آيلة وعلى متنها 751 راكبا منهم 211 معتمرا و5 باص عمرة و7 تريلات و2 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 58 براد و30 تريلا و85 طرد سمك.