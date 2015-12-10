بدء امتحانات النقل والشهادات بجنوب سيناء 13 يناير

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2015-2016.

أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناء ستبدأ الأربعاء 13 يناير 2016 بينما ستكون بداية امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية السبت 23 يناير 2016 .

وأضاف سويلم أنه وفق الخريطة الزمنية المعدة من وزارة التربية والتعليم ستبدأ إجازة نصف العام فى 30 يناير ولمدة 15 يوما، مؤكدا أن جداول الامتحانات سيتم إرسالها لجميع الإدارات، مطالبا واضعى الامتحانات بضروة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن تشتمل الأسئلة على جميع أجزاء المنهج وأن يكون هناك جزئية بسيطة لاظهار الطالب المتميز.

كما طالب سويلم بالبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى والحزبى وأن تكون من الكتاب المدرسى وتتماشى مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء، كما أكد أن جميع الادارات بها مسلتزمات طباعة الامتحانات.

يذكر أن امتحانات النقل لجميع الصفوف مسئولية الإدارت التعليمية بينما امتحانات الشهادات العامة مسئولية المديرية.

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