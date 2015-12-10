ليلة_الأبطال - قرعة ثمن النهائي.. بنسبة 60% أرسنال سيصطدم بعملاق إسباني

انتهى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء وتبقى 16 فريقا في المسابقة سيتعرفون على منافسيهم المقبلين الإثنين المقبل حين تقام قرعة الدور ثمن النهائي.

وشهد الدور الأول عدة مفاجآت أبرزها خروج مانشستر يونايتد وخطف دينامو كييف بطاقة العبور على حساب بورتو بطل المسابقة مرتين من قبل كما ودع فالنسيا وتأهل بدلا منه جينت بطل بلجيكا وهو ما لم يتوقعه الكثيرون.

وتعرفت الفرق الـ16 على احتمالات القرعة التي ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا وفقا للوائح البطولة التي تضع شرطين فقط لقرعة الدور الثمن النهائي.

فلابد أن يلعب كل متصدر لمجموعة ما أمام أحد وصفاء المجموعات السبع الأخرى على أن يستضيف مباراة الإياب على ملعبه.

ولا يمكن وقوع فريقين من دولة واحدة في مواجهة بعضهما البعض في هذا الدور مما يعني أن أرسنال وصيف المجموعة السادسة خلف بايرن ميونيخ لا يمكنه مواجهة مانشستر سيتي أو تشيلسي متصدر المجموعتين الرابعة والسابعة.

وتقلل هذه الشروط احتمالات القرعة أكبر قدر ممكن لفريق واحد فقط هو أرسنال الذي أنجز مهمة الصعود في المباراة الأخيرة بتغلبه بثلاثية دون رد أحرزها أوليفيه جيرو على مضيفه أوليمبياكوس اليوناني الأربعاء.

فالمدفعجية لا يمكنهم مواجهة بايرن أو سيتي أو تشيلسي وفقا للشروط وهذا يعني أن أمامهم خمسة فرق فقط سيواجهون أحدهم في دور الـ16.

الفرق الخمسة هي ريال مدريد وبرشلونة وزينيت وأتليتكو مدريد وفولفسبورج. وهذا يعني احتمالية مواجهتهم للميرنجي أو البلوجرانا بنسبة 40%.

هناك شرط أخر لنسخة هذا العام من البطولة وهو عدم وقوع الفرق الروسية في مواجهة نظيرتها الأوكرانية نظرا للأزمة السياسية بين البلدين.

وهذا يعني أن زينيت بطل المجموعة الثامنة لن يواجه دينامو كييف وصيف المجموعة السابعة.

بإمكانك التعرف على المتأهلين بالضغط هنا.

إذن هذا أرسنال. أما بقية الفرق فاحتمالاتها كالتالي.

ريال مدريد - أيندهوفن وبنفيكا ويوفنتوس وروما وأرسنال ودينامو كييف وجينت.

فولفسبورج - باريس سان جيرمان وبنفيكا ويوفنتوس وروما وأرسنال ودينامو كييف وجينت.

أتليتكو مدريد - باريس سان جيرمان وأيندهوفن ويوفنتوس وروما وأرسنال ودينامو كييف وجينت.

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان وأيندهوفن وروما ودينامو كييف وجينت وبنفيكا.

برشلونة - باريس سان جيرمان وأيندهوفن ويوفنتوس وأرسنال ودينامو كييف وجينت وبنفيكا.

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان وأيندهوفن ويوفنتوس ودينامو كييف وجينت وبنفيكا وروما.

تشيلسي - باريس سان جيرمان وأيندهوفن ويوفنتوس وجينت وبنفيكا وروما.

زينيت - باريس سان جيرمان وأيندهوفن ويوفنتوس وأرسنال وبنفيكا وروما.

باريس سان جيرمان - فولفسبورج وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وزينيت.

أيندهوفن- ريال مدريد وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وزينيت.

بنفيكا- ريال مدريد وفولفسبورج ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وزينيت.

يوفنتوس- ريال مدريد وفولفسبورج وأتليتكو مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وزينيت.

روما- ريال مدريد وفولفسبورج وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وتشيلسي وزينيت.

أرسنال- ريال مدريد وفولفسبورج وأتليتكو مدريد وبرشلونة وزينيت.

دينامو كييف - ريال مدريد وفولفسبورج وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

جينت- ريال مدريد وفولفسبورج وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي.

مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي ستقام أيام 16 و17 و23 و24 فبراير وستلعب لقاءات الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل.