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جهاز 6 أكتوبر ينظم «ماراثون جري» غدًا الجمعة لشباب المدينة

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جهاز 6 أكتوبر ينظم «ماراثون جري» غدًا الجمعة لشباب المدينة جهاز 6 أكتوبر ينظم «ماراثون جري» غدًا الجمعة لشباب المدينة

ماراثون جري – أرشيفية

ينظم جهاز مدينة 6 أكتوبر “ماراثون جري” لشباب المدينة، غدًا الجمعة، في إطار جهوده لتوعية السكان بأهمية الرياضة، وضرورة التواصل بين شباب المدينة، وكذا تحقيق التواصل مع مسؤولي جهاز المدينة بما يصب في مصلحة الجميع، وتوفير الخدمات المختلفة، وإحداث التنمية المرجوة.
> صرح بذلك حسن الشوربجى، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن ماراثون الجرى سيبدأ من الساعة 7 حتى الـ11 صباحاً، والانطلاق سيبدأ من أمام بوابات جهاز المدينة، لمسافة 5 كيلو مترات وهناك إجراءات أمنية، واستعدادات تشمل توفير المياه والعصائر للمشاركين، وكذا سيارة إسعاف لحالات الطوارئ، وهناك شهادات تقدير سيتم منحها للفائزين

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