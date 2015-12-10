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«الإسكان»: انتهاء حجز المصريين بالخارج بمشروع«بيت الوطن» 24 ديسمبر

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«الإسكان»: انتهاء حجز المصريين بالخارج بمشروع«بيت الوطن» 24 ديسمبر «الإسكان»: انتهاء حجز المصريين بالخارج بمشروع«بيت الوطن» 24 ديسمبر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق على مد مدة الحجز لأراضي المرحلة الثالثة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج لمدة أسبوع، تنتهى فى 24/12/2015، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة سيغلق باب الحجز، وأي قطع أراض متبقية في المدن المطروح بها الأراضي، سيتم طرحها فى القرعة المميزة للمصريين بالداخل، بالنظام الجديد، حيث تكون أسبقية الحجز لأعلى مقدم يتم دفعه، حيث إن هذه القطع من الأراضى المميزة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان طرحت ما يزيد على 7500 قطعة أرض مميزة بمدينة القاهرة الجديدة، فى المراحل الثلاث للمشروع، تلبية لمطالب المصريين بالخارج، ومن المقرر حاليا الاكتفاء بما تم طرحه، خاصة أن المعروض من الأراضى بهذه المدينة لبى طلبات الكثيرين، وعدم طرح أراض جديدة للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة، وبالتالى لو تبقى عدد من قطع الأراضى بهذه المرحلة بالقاهرة الجديدة، سيتم طرحها للمصريين بالداخل أيضاً.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن أعلنت عن فتح باب الحجز الإلكترونى لعدد 4789 قطعة أرض ضمن المرحلة الثالثة لمشروع “بيت الوطن”، بـ8 مدن جديدة، وهى : 3303 قطع بمدينة القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و492 قطعة بـ6 أكتوبر، و152 قطعة بدمياط الجديدة، وقطعة أرض واحدة بالشيخ زايد، و518 قطعة بمدينة بدر، و203 قطع بأسيوط الجديدة، و50 قطعة بقنا الجديدة، و70 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

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