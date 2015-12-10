القبض علي لاعب كرة سابق بالنادي الأهلي بحوزته أقراص مخدرة داخل سيارته بكمين المظلات

ألقى ضباط مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على لاعب الكرة الشهير “س.ح”، سبق أن لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر، ويلعب الآن فى أحد أندية الدورى الممتاز، وبحوزته أقراص مخدرة داخل سيارته أثناء سيره بها فى كمين شبرا المظلات.

كان النقيبان إبراهيم هانى ومحمد مرزوق المعينان خدمة فى كمين شرطة شبرا المظلات، استوقفا سيارة “كيا” بدون لوحات معدنية، وفوجئا بأن قائدها لاعب النادى الأهلى السابق، وبتفتيش السيارة عثرا على 6 أقراص مخدرة “ترامادول” وبسؤاله عن رخصة القيادة، تبين أنه يقود السيارة بدون رخصة، تم اقتياد اللاعب لقسم أول شبرا الخيمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، على أن يتم عرضه على النيابة بعد قليل.