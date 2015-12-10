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بالفيديو – اللحظات الأولى لجريمة ثأر في صعيد مصر على الهواء

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بالفيديو – اللحظات الأولى لجريمة ثأر في صعيد مصر على الهواء بالفيديو – اللحظات الأولى لجريمة ثأر في صعيد مصر على الهواء

عرضت الاعلامية ” منى عراقي ” على برنامجها ” إنتباه ” الذي يعرض على قناة المحور الفضائية لجريمة ثأر  بأحدى محافظات الصعيد ، تم تصويره أثناء تواجدها في بعض المناطق بمحافظة قنا لتصوير حلقة عن مشاكل الصعيد ، و تتفاجئ بهذه الحادثة و تم تصويرها و نقلها.

يظهر في بداية الفيديو صوت أطلاق نار كثيف ، و يؤكد أحد سكان هذه المنطقة و هى قرية أبو دياب أن هذه أصوات أشتباكات في أحدى القرى المجاورة لهم تسمى الحجيرات بين عائلتين بسبب الثأر .

و توجهت الأعلامية ” منى عراقي ” بالقرب من مكان الأشتباك لتنقل ما حدث ، و حذروها أهالي القرية من الأقتراب من مكان الأشتباك و أطلاق النار حفاظاً على سلامتها ، و لكن أصرت على الذهاب إلى مكان الحادث و رصدت الكقير من فوارغ الرصاص و وجود دماء على الأرض ، و تمكنت من الحديث مع أفراد مسلحين من أحدى العائلتين بعد إنتهاء المعركة ، و قال أحدهم ” قتلنا واحد لأنه عليهم ثأر قديم “.

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