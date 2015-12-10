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حملات مكثفة على الملاهى الليلية وضبط 8 بدون ترخيص من وزارة السياحة

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حملات مكثفة على الملاهى الليلية وضبط 8 بدون ترخيص من وزارة السياحة حملات مكثفة على الملاهى الليلية وضبط 8 بدون ترخيص من وزارة السياحة
وجهت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عدة حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث تم تكثيف الحملات الأمنية على الملاهى الليلية التى تُدار بدون تراخيص والتصدى لظاهرة البلطجة فى كافة المناطق المشهور عنها تلك الأعمال.

وأسفرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن ضبط (167) قضية متنوعة، وتنفيذ (29) حكم قضائى متنوع، و(15) قضية تحريض على الفسق، و(4) قضايا إدارة منشأة سياحية بدون تصريح، و(11) قضية إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة، و(8) قضايا إدارة منشأة سياحية كملهى ليلى بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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