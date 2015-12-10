سقوط عاطل يزور بطاقات طبية و"روشتات" لاستخدامها فى صرف الأدوية بالقاهرة

نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى كشف ملابسات وقائع الاستيلاء على أدوية من شركة خدمات طبية تابعة للبنك الأهلى بقيمة 700 ألف جنيه، والذى تبين من التحريات أن طبيب صيدلى بالشركة وراء الاستيلاء على بيانات العملاء، واستعان بعاطل لتزوير بطاقات طبية منسوبة للشركة، ومن ثم صرف الأدوية من الصيدليات بموجب تلك البطاقات المزورة بموجب وصفات طبية وأذون علاجية مزورة، فتم ضبط العاطل، وبحوزته كميات من الروشتات والبطاقات الطبية وخطابات صرف أدوية، بينما تبين هروب الطبيب عقب اكتشاف الشركة تلك الوقائع، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطه.

تلقى اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى شركة الأهلى للخدمات الطبية، والتى تعد إحدى شركات البنك الأهلى، مفاده تمكن مجهولين من صرف العديد من الأدوية بموجب وصفات طبية "روشته" وموافقات وأذون علاجية مزورة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، والذى تبين أن قيمة الأدوية المصروفة بلغت 700 ألف جنيه، وهو ما أضر الشركة بأضرار مادية.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كلا من "أسامة ع ح" 31 سنة، طبيب صيدلى بشركة الأهلى للخدمات الطبية، و"حاتم ح م" 22 سنة، عاطل، وتبين أن الطبيب استغل عمله بالشركة وقام بالاستيلاء على بيانات عملاء الشركة "المتعاقدين معها من خلال جهات عملهم لتقديم الخدمات الطبية لهم"، واستخدام تلك البيانات فى تزوير بطاقات التعريف الطبية والموافقات المنسوبة للشركة بالاشتراك مع المتهم الثانى.

وكشفت التحريات أن دور المتهم الثانى تمثل فى قيامه بانتحال صفة مندوب بالشركة، وتقدم بتلك المستندات المزورة للصيدليات الكبرى المتعاقدة مع شركة الأهلى للخدمات الطبية وقام بصرف كميات كبيرة من الأدوية الطبية بموجب تلك المستندات المزورة والاستيلاء عليها وإعادة بيعها واقتسامها فيما بينهما والطبيب شريكه.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبط المتهم الثانى أثناء تقدمه لصيدلية فى شارع سوريا بالمهندسين لصرف 19 روشته مزورين وبحوزته 19 بطاقة تعريف طبية وموافقات صرف منسوبين لشركة الأهلى للخدمات الطبية مزورين، وعثر بمسكنه على مجموعة من بطاقات التعريف الطبية المزورة مدون عليها أسماء وصور لأشخاص مختلفة ومنسوب صدورهم لشركة الأهلى للخدمات الطبية، و49 علبة دواء من أنواع مختلفة مستولى عليها، ومجموعة من "الروشتات" الطبية ممهورة بخاتم شركة الأهلى للخدمات الطبية خالية البيانات والمعدة للتزوير، ومجموعة من كشوف بيانات موظفين بشركة "تى اى داتا " وهى الشركة عميلة شركة الأهلى.

كما تم ضبط مجموعة من خطابات التغطية المزورة والمستخدمة فى صرف أدوية بدون بطاقات التعرف الطبى، وضبط 25 خطاب موافقة صرف أدوية مزورين، و45 "روشتات" مزورين بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم الموافقة المقلد والمنسوب لشركة الأهلى، بالإضافة إلى ضبط أدوات التزوير المتمثلة فى جهاز كمبيوتر وطابعة وكارنيهات بلاستيك و50 بطاقة بيضاء.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه تلك الوقائع وحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطه بالاشتراك مع شريكة الطبيب المتهم الأول، والذى باستهدافه تبين تركه محل إقامته منذ شهر عقب علمه باكتشاف الشركة تلك الوقائع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى قررت حبس المتهم وسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب.

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