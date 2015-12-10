أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش قبل أخذه الثأر من قاتل شقيقه بالمطرية

Google+ Print
سقوط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش قبل أخذه الثأر من قاتل شقيقه بالمطرية سقوط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش قبل أخذه الثأر من قاتل شقيقه بالمطرية
نجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية فى إحباط جريمة ثأر قبل وقوعها، بأن تمكنوا من ضبط مسجل خطر عقب قيامه بشراء سلاح نارى بقصد استخدامه فى الأخذ بالثأر من المتهم بقتل شقيقه، وبضبطه عثر بحوزته على بندقية خرطوش تركى و20 طلقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية معلومات مفادها قيام المتهم "محمد.ع.ب"، 52 سنة، عاطل، و(مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 344 فئة "ب" المطرية، والسابق اتهامه فى 20 قضية آخرها 512 لسنة 2014م المطرية "مشاجرة وسلاح نارى" والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة ذات القضية، بشراء سلاح نارى بقصد استخدامه فى الأخذ بالثأر من "صابر.م.ن"، 40 سنة، عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 2109 لسنة 2011 م المطرية قتل شقيق المتهم المتحرى عنه "أشرف.ع.ب".

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على سلاح نارى "بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12مم و20 طلقة من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الأخذ بالثأر لمقتل شقيقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365