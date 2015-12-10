سقوط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش قبل أخذه الثأر من قاتل شقيقه بالمطرية

نجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية فى إحباط جريمة ثأر قبل وقوعها، بأن تمكنوا من ضبط مسجل خطر عقب قيامه بشراء سلاح نارى بقصد استخدامه فى الأخذ بالثأر من المتهم بقتل شقيقه، وبضبطه عثر بحوزته على بندقية خرطوش تركى و20 طلقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية معلومات مفادها قيام المتهم "محمد.ع.ب"، 52 سنة، عاطل، و(مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 344 فئة "ب" المطرية، والسابق اتهامه فى 20 قضية آخرها 512 لسنة 2014م المطرية "مشاجرة وسلاح نارى" والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة ذات القضية، بشراء سلاح نارى بقصد استخدامه فى الأخذ بالثأر من "صابر.م.ن"، 40 سنة، عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 2109 لسنة 2011 م المطرية قتل شقيق المتهم المتحرى عنه "أشرف.ع.ب".

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على سلاح نارى "بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12مم و20 طلقة من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الأخذ بالثأر لمقتل شقيقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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