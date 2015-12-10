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بالصور.. ضبط 61 كيلو لحوم مخالفة بمصنع و120 لتر بنزين قبل تهريبها فى الأقصر

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بالصور.. ضبط 61 كيلو لحوم مخالفة بمصنع و120 لتر بنزين قبل تهريبها فى الأقصر بالصور.. ضبط 61 كيلو لحوم مخالفة بمصنع و120 لتر بنزين قبل تهريبها فى الأقصر
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، حملة لضبط المخالفات فى مجال البيئة والتموين والسلامة الصحية.

وأسفرت الحملة التى قادها النقيب طلعت صلاح الدين رئيس قسم المسطحات المائية والبيئة، وبرفقته صباح منصور مدير إدارة شئون البيئة، بالاشتراك مع إدارة وحدة مباحث تموين إسنا، برئاسة مجدى بيومى والطب البيطرى والأمن الصناعى، عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم المجمدة به 11 كيلو لحوم مجهولة المصدر، و50 كيلو لحوم مقطعة عليها تاريخ إنتاج يسهل محوه، وكميات كبيرة من اللحوم المجمدة معرضة للحشرات والتلوث الهوائى، مع عدم وجود شهادات صحية وعدم توفير بيئة صحية وآمنة لعدم ارتداء المهمات الشخصية، وذلك بمنطقة وابورات المطاعنة.

وضبطت الحملة أيضا 120 لتر بنزين 80، ونصف طن سماد بواقع 8 أجولة فوسفات ويوريا مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وذلك بمنطقة نجع أبوحميد، وتم تحرير محضر ضد مخبز يزاول نشاطه بدون ترخيص واستخدام انابيب منزلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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