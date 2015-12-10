أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الأركان ونظيره اليونانى يشهدان التدريب المشترك "ميدوزا 2015"

Google+ Print
رئيس الأركان ونظيره اليونانى يشهدان التدريب المشترك "ميدوزا 2015" رئيس الأركان ونظيره اليونانى يشهدان التدريب المشترك "ميدوزا 2015"
عاد إلى أرض الوطن الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد زيارة رسمية إلى دولة اليونان استقبله فيها الفريق أول بحرى ايفا نجليوس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وشهدا رئيسا الأركان المصرى واليونانى المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا 2015 " والذى ينفذ لأول مرة بين البلدين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية لكل من واليونان واستمر لعدة أيام بدولة اليونان.

يأتى التدريب فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات، حيث شهدت مراحل الإعداد والتجهيز للتدريب المشترك "ميدوزا 2015" التخطيط الجيد للتمارين المطلوب تنفيذها لصقل مهارات العناصر المشاركة لتنفيذ المهام المكلفين بها فى ظل ظروف جغرافية ومناخية متدرجة الصعوبة والتعقيد.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوى والبحرى واعتراض الأهداف المعادية والتى أظهرت مدى قدرة القوات المشاركة لكلا البلدين على تنفيذ مهامها بدقة وسرعة وكفاءة عالية اثناء التعامل مع الأهداف البحرية والجوية المعادية.

وتم تنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية واليونانية لتفادى الألغام والتصدى لهجوم العائمات السريعة والزوارق، واكتشاف وتعقب الغواصات المعادية، والتدريب على مهام البحث والانقاذ والتصدى لأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادى باستخدام أسلحة الدفاع الجوى المختلفة والتى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف التى يتمتع بها المقاتلون من الجانبان.

وأشاد الفريق محمود حجازى، ورئيس الأركان اليونانى بالأداء القتالى العالى للقوات المنفذة للتدريب، والذى يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكلا الجانبين، فضلا عن أهمية التدريب فى تبادل الخبرات المهارات المتعلقة بالتكتيكات البحرية والجوية الحديثة بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات البحرية والجوية المشتركة بكفاءة عالية، بما يساهم فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط.
>حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني