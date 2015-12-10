الأحوال المدنية: معلومات الحالة الاجتماعية لـ2000 مواطن بالرقم القومى مزيفة

نجح قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى إصدار (786491) بطاقة رقم قومى، فيما بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (1472732 ميلاد – 98187 وفاة – 104467 زواج – 17085 قيد عائلى)، فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام بطاقة الرقم القومى علاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل، وإجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وتم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن (195193 قيد وقائع الميلاد – 42603 قيد وقائع الوفاة – 65095 قيد وقائع الـزواج– 6979 قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد – 1877 قـرارات ساقـط قيــد الوفاة – 669 قرارات إعادة قيد الميلاد – 19396 قرارات التصحيح- 18752 صور القيود – 9987 شهادات الميلاد اليدوية- 3383 شهادات الوفاه اليدوية).

ونجح قطاع الأحوال المدنية باشراف اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية، فى مجال الخدمات التى يقدمها قطاع الأحوال المدنية للمصريين المقيمين بالخارج فى إصدار عدد من الوثائق عبارة عن ( 1800 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 700 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 1700ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 600 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 900 قيد وقائع الزواج بالخارج – 584 الوثائق المترجمة).

وتم ضبط 69 حالة زواج من قاصر، و( 135) متهم لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتحرير (2153) محضر ضد مواطنين أدلوا ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى.

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