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دونالد ترامب لـ CNN: ما أفعله لصالح المسلمين

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دونالد ترامب لـ CNN: ما أفعله لصالح المسلمين دونالد ترامب لـ CNN: ما أفعله لصالح المسلمين
بعد عاصفة الإنتقادات الهائلة التى أثارتها دعوته لمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، قال المرشح الجمهورى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد إنه كان يقول هذا لصالح المسلمين.

وفى مقابلة له مع "سى.إن.إن" الأمريكية، قال ترامب إنه ما قاله مفيد للمسلمين، وأضاف زاعما أن كثير من أصدقائه المسلمين يتفقون معه، ويقولون: "دونالد، لقد أبرزت شيئا وجعلته براقا ورائعا للغاية".

وأوضح إنه من بين من تواصلوا معه ليشكروه واحدا من أكثر الشخصيات أهمية فى الشرق الأوسط، والذى رفض ترامب أن يكشف عن اسمه. وزعم أنه هاتفه يوم الأربعاء ليقول له "دونالد إنك تؤدى خدمة عظيمة".

وتابع ترامب قائلا "لدى كثير من الأصدقاء المسلمين وهم أشخاص استثنائيون سعداء بما أفعله".

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