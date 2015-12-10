تعرف على فوائد الكشرى.. أهمها علاج ضغط الدم وضبط السكر

فوائد الكشرى

فوائد العدس والحمص فى طبق الكشرى

الكشرى من أهم أصناف الطعام على المائدة المصرية، ويحتوى الكشرى على عدد كبير من المكونات التى يحمل كل منها فوائد فريدة.>وفى السطور التالية يوضح الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أهم فوائد مكونات الكشرى.>يحتوى الكشرى على العديد من المكونات كالعدس والأرز والمكرنة والصلصة ولكل منها فائدة تعود على صحة الجسم بصورة مباشرة، ويعد الكشرى أحد أهم أنواع الأطعمة الغنية بما يعرف بالبروتينات المركبة، نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغنية بالبروتين.>يقول خالد يوسف إن فوائد الكشرى ترجع لأصناف الطعام التى تدخل فى إعداد الكشرى وهى:>العدس: العدس غذاء بديل للحوم، ويسهم فى خفض معدلات الكولسترول وأمراض القلب والضغط المرتفع.>ويحتوى العدس المضاف للكشرى على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية، كما أن نسبة الدهون به قليلة جدا، وهى دهون نباتية لا تتجاوز نسبتها واحد فى المائة من وزنه، ويساعد العدس على توازن معدل السكر فى الدم.

الحمص: من أهم مكونات طبق الكشرى يحتوى الحمص على بروتين عالى الجودة، بالمقارنة مع اللحوم، إضافة إلى مواد أخرى مضادة للأكسدة تساعد فى منع الإصابة بأمراض القلب والسرطان وبتقوية جهاز المناعة.

المكرونة: وتعد عنصرا أساسيا من مكونات طبق الكشرى وغذاء نشويا "ذو قيمة غذائية جيدة"، كما أنها سهلة الهضم، وتحضر من المعجنات، وهى سريعة الامتصاص وتفيد فى حالات النحافة والنمو السريع والرياضيين والعمال الذين يبذلون مجهودا عضليا، ومفيدة لمن يعانى من كسل فى المعدة والتهاب الأمعاء.