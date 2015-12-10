أطراف المعارضة السورية تحسم موقفها من مصير الأسد اليوم

>تتواصل اليوم الخميس فى الرياض اجتماعات أطراف المعارضة السورية فى يومها الثانى والأخير.

ونقلت قناة "العربية" على موقعها الإلكترونى عن مصادر قريبة من الاجتماعات أن المشاركين اتفقوا على غالبية النقاط التى ستتضمنها الوثيقة السياسية ، كما اتفق المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية ، فيما يحسمون موقفهم من مصير الأسد فى اجتماعات اليوم.

وخلص اليوم الأول ، بحسب المصادر إلى التوافق على "مدنية الدولة" وسيادتها على كامل الأراضى السورية ، وبأن عملية الانتقال السياسى هى مسؤولية السوريين ، مع الحرص على وحدة الشعب واحترام التعددية على كل المستويات.

كما اتفق المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.