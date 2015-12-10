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المقاومة تحاصر معسكر لبنات فى الجوف اليمنية ومقتل 25 من الميليشيات

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المقاومة تحاصر معسكر لبنات فى الجوف اليمنية ومقتل 25 من الميليشيات المقاومة تحاصر معسكر لبنات فى الجوف اليمنية ومقتل 25 من الميليشيات

>سيطرت قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف شمال اليمن على أجزاء كبيرة من معسكر لبنات الاستراتيجى الذى تسيطر عليه مليشيات الحوثى وصالح منذ 6 أشهر بعد معارك عنيفة وسط فرار لعناصرهم من المعسكر بعد مقتل أكثر من 25 وإصابة العشرات منهم.

وذكر مركز معين الإعلامى التابع للمقاومة، أن قوات الجيش والمقاومة تقوم بتطهير عدد من المواقع التى انسحبت منها المليشيات تاركة وراءها الأسلحة والآليات العسكرية فيما تواصل قوات اللواء 101 بإحكام الحصار على المعسكر بعد السيطرة على البوابة الشرقية والتبة الجنوبية منه.

وأضاف أن طائرات التحالف العربى قامت طوال أمس بقصف مراكز تمركز المليشيات فى المعسكر والمناطق المحيطة به ما أدى إلى تدمير ثلاث مدرعات وطقمين ودبابة وعدد من الآليات العسكرية، وقامت عناصر الجيش والمقاومة بنقل المعدات والأسلحة والذخيرة ومنصات صواريخ تركتها الميلشيات بعد فرارها.

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