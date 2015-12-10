الحوثيون يعينون قائدهم الميدانى لقيادة الفرقة الرابعة واللواء 35 مدرع

أصدرت وزارة الدفاع اليمنية فى صنعاء- التى يسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين"- قرارا بتعيين العميد عبدالله يحيى الحاكم (أبو على الحاكم) قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة وقائدا للواء 35 مدرع.

وأرجعت وكالة الأنباء اليمنية سبب التعيين إلى سيطرة تنظيم "داعش" على مقر القيادة للمنطقة الرابعة الذى يقع فى محافظة عدن.

وتنتشر وحدات المنطقة العسكرية الرابعة فى محافظات عدن وأبين ولحج وتعز بينما يقع مقر اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز.

ويأتى هذا التعيين ليوضح مدى سيطرة جماعة الحوثى على وزارة الدفاع والقوات الموالية للريئس اليمنى السابق وهى تمثل القوة الكبيرة والأهم فى الحرب التى تشهدها محافظة تعز أمام قوات الجيش الموالى للشرعية والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربى ولم يتم اسناد القيادة إلى ضابط كبير فى الجيش الموالى لصاح ما يشير إلى عدم ثقتهم فى هؤلاء القادة.. كما أن هذا التعيين يتم على الرغم من عدم سيطرة مليشيات الحوثيين علی المحافظات الواقعة فى نطاقها المنطقة خاصة محافظة عدن التى تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها كما أن المحافظات الثلاثة الأخرى خارجة على سيطرة الجماعة بعد تحريرها خاصة محافظة لحج التى يوجد بها قاعدة العند القاعدة الأهم والأكبر فى اليمن فيما عدا محافظة تعز الشمالية التى يقاتلون فيها باستماتة خوفا من قيام الجيش والمقاومة وقوات التحالف بتحريرها ولا يتبقى لهم أوراقا يتفاوضون بها على وجودهم فى المرحلة القادمة.

ويعد أبو على الحاكم الرجل الثانى فى جماعة الحوثى والقائد الميدانى لمليشياتهم وكان قد قاد الهجوم على صنعاء فى سبتمبر العام الماضى.. وبعد سيطرتهم على العاصمة وإصدار الإعلان الدستورى فى فبراير الماضى عين فى اللجنة الأمنية العليا التى كان يرأسها اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع الذى يقبع فى الأسر لديهم منذ مارس الماضى وكان أبو الحاكم ولا يزال هو الذى يسيطر على هذه اللجنة رغم أنها تضم القائم بأعمال وزير الدفاع والعديد من القيادات فى الجيش الموالى لهم.

وعلى أبو الحاكم من الشخصيات التى شملها قرار مجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات على عدد من اليمنيين منهم الرئيس السابق ونجله وزعيم الحوثيين وشقيقه وترددت أنباء عديدة عن مقتله وإصابته حلال الحرب.

وتمثل المنطقة الرابعة أهمية كبيرة فى الحرب الدائرة الآن بين الشرعية والمليشيات إذ أن أنها تضم 24 وحدة قتالية ولها قوات ممتدة حتى السواحل الغربية لليمن وباب المندب وأهمها اللواء 35 مدرع ويقع مقره فى غرب مدينة تعز وينتشر حتى مدينة المخا الساحلية القريبة من باب المندب ومطار تعو الذى اتخذ قاعدة لشن الحرب على محافظات الجنوب.

وعلى صعيد المواجهات العسكرية التى تشهدها محافظة تعز منذ أكثر من 7 أشهر ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بمحافظة تعز أن طائرات التحالف قصفت مواقع المليشيات فى منطقة الجديد القريبة من مديرية ذوباب الساحلية على البحر الأحمر فيما استمرت المعارك فى مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وأوضح أن 5 من عناصر المليشيات قتلوا فى معارك الأمس وأصيب 8 منهم فيما قتل 4 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 8 بالإضافة إلى إصابة 17 مدنيا فى القصف العشوائى على الأحياء السكنية.

>كما قامت المليشيات بقطع طريق الدمنة – الحد شرق مدينة تعز والذى يعد المنفذ الوحيد الذى يتم منه إدخال احتياجات المواطنين المحاصرين فى المدينة.

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