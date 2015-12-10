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أردوغان : القوات التركية فى العراق بطلب من العبادى

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أردوغان : القوات التركية فى العراق بطلب من العبادى أردوغان : القوات التركية فى العراق بطلب من العبادى

>أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن القوات التركية موجودة فى العراق بناء على طلب من رئيس العراقية حيدر العبادى .

وقال أردوغان ، فى حوار خاص مع قناة الجزيرة ، إن أفراد الجيش التركى موجودون فى مخيم بعشيقة قرب الموصل بناء على طلب العبادى عام 2014 .

ونقلت القناة على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس عن أرودغان القول إنه سيزور المملكة العربية نهاية الشهر الجارى ، مؤكدا تكاتف بلاده مع السعودية فيما يتعلق بقضايا المنطقة.

أما فى الملف السورى ، فقد اتهم الرئيس التركى العراق وإيران باتباع سياسة طائفية ، معتبرا ذلك هو المشكلة الأساسية فى سورية.

وشدد أردوغان مجددا على أهمية المنطقة الآمنة فى سورية ، وقال إن "أصدقاءنا الغربيين لم يعارضوا فكرة المنطقة الآمنة ، فنحن بحاجة لحل واقعى ".
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