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مدير أمن الغربية: خطط مكثفة لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد

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مدير أمن الغربية: خطط مكثفة لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد مدير أمن الغربية: خطط مكثفة لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد
أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، أن الأجهزة المعلوماتية بالمديرية من ضباط الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية تشترك مع القوات المسلحة فى المهام الصعبة لحماية المواطن من أجل .

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وضعنا خططا مكثفة لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة من خلال عمل حرم آمن لجميع الكنائس وتعيين خدمات سرية ونظامية داخل وخارج الحرم الآمن لضبط من يشتبه به بالقرب منه وفحصه وعرضه على الأمن الوطنى لاتخاذ شئونه.

وأكد أنه تم التنبيه على جميع القساوسة وكهنة الكنائس لتركيب كاميرات داخل الكنائس والأديرة وكاميرات على الأسوار الخارجية وفى المنطقة المحيطة بها من الخارج وتعيين أفراد عليها لمراقبة ما يحدث خلال الاحتفالات وبعد فترة الاحتفالات.

وتابع عبد الفتاح، أنه سيتم تعيين أطواف أمنية للمرور الدائم فى محيط الكنائس لضبط الخارجين عن القانون وحالات الاشتباه التى قد تتواجد، وتعقيم الكنائس قبل وأثناء وبعد الاحتفالات بواسطة الكلاب البوليسية وضباط المفرقعات لتأمينها خشية وضع أى أجسام غريبة، وتعيين خدمات سرية ونظامية على الكنائس برئاسة ضباط مباحث ونظام، لحين انتهاء الإخوة الأقباط من احتفالاتهم.

وأوضح أنه سيتم وضع أيضا بوابة إليكترونية على مداخل جميع الكنائس للكشف عن أى أسلحة مع المترددين على الكنائس، كما تم التنسيق مع القساوسة لتكليف فرد من الكنيسة للوقوف بجانب رجال الأمن على بوابة الكنيسة للتعرف على الزائرين.
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