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"أمانة النواب" تنتهى من تسجيل عضوية 183 نائباً على مدار يومين

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"أمانة النواب" تنتهى من تسجيل عضوية 183 نائباً على مدار يومين "أمانة النواب" تنتهى من تسجيل عضوية 183 نائباً على مدار يومين
أصدرت أمانة مجلس النواب، على مدار اليومين السابقين 183 كارنيه للنواب الذين انهوا اجراءات تسجيل العضوية، من إجمالى الأعضاء الناجحين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الذين بلغ عددهم 282 نائباً.

وأجرت الأمانة العامة لمجلس النواب عدة تصنيفات ووفقا لتسجيل بيانات الأعضاء، حيث كان التصنيف الأول وفقا لتقسم المقاعد داخل المجلس ما بين الفردى والقائمة، حيث انتهى (143) عضو على مقاعد الفردى من تسجيل عضويتهم، كما انهى 40 نائباً من الفائزين على قائمة فى حب التسجيل أيضا، فيما كان التنصيف الثانى يقسم النواب إلى مستقلين ومنتمين لأحزاب، حيث أظهرت البيانات تسجيل 108 عضواً مستقلاً لعضويتهم، وتسجيل 75 نائباً حزبياً لعضويتهم.

وشمل التنصيف تحديد أعضاء مجلس النواب الفائزين عن كل حزب الذين أنهوا تسجيل عضويتهم، وجاء كالآتى: 3 أعضاء من حزب السلام الديمقراطى، وعضوان من حزب المحافظين، وعضوان من حزب النور، 21 عضواً من حزب المصريين الأحرار، وعضو من حزب المصرى الديمقراطى، وعضو من حزب مصر الحديثة، و9 أعضاء من حزب الوفد، وعضوان من حزب الحرية، و3 أعضاء من حزب الإصلاح والتنمية، و7 أعضاء من حزب حماة الوطن،و17 عضواً من حزب مستقبل وطن، و3 أعضاء من حزب الحركة الوطية المصرية، وعضوان من حزب المؤتمر، و عضوان من حزب مصر بلدى.

كما أجرت الأمانة تصنيف أكثر دقة حول عدد المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين أنهوا تسجيل عضويتهم، وجاء التصنيف، كالآتى: 28 نائبة، 5 أعضاء شباب، وعضو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولم يحضر أيضا أى عضو من مزدوجى الجنسية، بينما حضر نائبان من المقيمين بالخارج.


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