ضبط 1621 مخالفة مرورية و79 متهما هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم الخميس، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 79 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1621 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وتم ضبط قائد السيارة رقم 22450 نقل الإسكندرية ماركة شيفروليه بيضاء اللون موديل 2004 قيادة "م.ج.م.ع" سائق ومقيم منشية الأوقاف دائرة المركز .

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7576/2015 جنح قسم كفر الدوار عن بلاغ المواطن عبد الهادى ح ح بتاريخ 13/9/2015.

بمواجهة المتهم قرر أنه اشترى السيارة من أحد معارض السيارات بقرية الكريون دائرة المركز ولا يعلم بسرقتها، وتحرر المحضر رقم 90 أحوال المركز .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.