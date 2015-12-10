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إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج
أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 4 فدادين ونصف فى عدد من مراكز المحافظة، وهم: سوهاج والبلينا وطهطا والعسيرات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدًا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة بإزالة التعديات والمخالفات حفاظًا على الرقعة الزراعية للبلاد.
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