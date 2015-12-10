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أطباء أمريكيون: شهر ديسمبر أفضل الشهور للحمل وصحة المولود

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أطباء أمريكيون: شهر ديسمبر أفضل الشهور للحمل وصحة المولود أطباء أمريكيون: شهر ديسمبر أفضل الشهور للحمل وصحة المولود
أوضحت دراسة أجراها أطباء أمريكيون، أن شهر "ديسمبر" له تأثير على فترة الحمل وصحة المولود.

وأشار الأطباء - فى دراسة أجروها - إلى أن ديسمبر كونه شهر أعياد ينعكس على الحالة النفسية والمزاجية للمرأة، كما أن برودة الجو تساعد المرأة على الحركة والنشاط الذى يكون له تأثير على نمو الجنين بطريقة صحية حتى بالنسبة للتغذية، فهى تقبل على الطعام مع الأهل والأقارب كل ذلك ينعكس على الجنين.
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