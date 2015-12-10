دراسة: الأطفال المصابون بالحساسية أكثر عرضة لأمراض القلب المبكرة

توصلت دراسة طبية إلى أن الأطفال الذين يعانون من أمراض الحساسية، بخاصة الربو وحمى القش، هم الأكثر عرضة بمعدل الضعف للإصابة بضغط الدم المرتفع، وارتفاع الكولسترول فى الدم، ليجعلهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المبكرة.

وقال كبير معدى الدراسة، الدكتور جوناثان سيلفربيرج من جامعة "نورث وسترن" الأمريكية، إن الدراسة تكشف النقاب عن مخاطر أمراض الأوعية الدموية خاصة بين مرضى الحساسية من الأطفال، فضلا عن كوننا بحاجة إلى إجراء فحص المبكر بين الأطفال للحيلولة دون وقوعهم فريسة لارتفاع ضغط الدم والكولسترول فى الدم.

وأشارت الدراسة إلى ارتباط أمراض الحساسية بالالتهابات المزمنة، وتراجع النشاط البدنى، واضطرابات النوم.

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