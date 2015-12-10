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سيبك من المستحضرات الطبية.. ماسك الجزر يخلصك من حب الشباب نهائيا

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سيبك من المستحضرات الطبية.. ماسك الجزر يخلصك من حب الشباب نهائيا سيبك من المستحضرات الطبية.. ماسك الجزر يخلصك من حب الشباب نهائيا
كثير من الشباب والمراهقين حول العالم يعانون من ظهور حب الشباب على وجوههم وأكتافهم وبعض المناطق الأخرى بالجسم، وهو ما يسبب لهم إحراجا وتشوهات فى الشكل الخارجى للجسم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة سحرية تعتمد على الجزر فى تكوينها تقلل من ظهور ندبات حب الشباب.

وأوضح الخبراء أن الجزر يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "A"، وهو ممتاز للعناية بالبشرة، كما أنه جيد للحد من ندبات حب الشباب وإزالة احمرار البشرة الناتج عن الالتهابات.
>لذلك، إذا كنت تعانى من ندبات حب الشباب، وترغب فى إزالتها عليك أخذ ثمرة واحدة من الجزر، وتقطيعها ثم فرمها حتى تحصل على كتلة متجانسة.

وبالنظر إلى أن الجزر يحتوى على نسبة عالية من الماء، لذلك فمن المفضل إضافة قليل من الدقيق عليه للحصول على قناع سميك يمكن وضعه بسهولة على الوجه.

وأضاف الخبراء أن قناع الجزر يمكن استخدامه من خلال تغطية المنطقة المصابة وتركها لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، وللحصول على أفضل النتائج، يفضل وضع القناع على الوجه كل يوم.

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